Maailmameister Kristin Tattari kannatused on end ära tasunud

Murdmaasuusatamine jäi katki südameprobleemide tõttu. Kui suur hoop see diagnoos sulle oli? Kas mõtlesid kohe, et spordiga on nüüd kõik või otsisid teisi viise karjääri jätkata, kuigi see oli raske?

Hakkasin suusatama Eesti kuldajal. Olime kõik sellest ju ümbritsetud, mäletan oma kooliski, et läksime koos aulasse ja vaatasime, kuidas suusatavad Kristina, Andrus, Jaak. Elasime üheskoos kaasa. Kogu Eesti tuli ju selle sündmuse nimel kokku. See oli nii ilus aeg, mis pakkus nii võimsaid emotsioone! Ju ma siis tahtsin sama tunda. Kodust on mul ka sporditaust (Tattari isa oli sõudja, ema kergejõustiklane – toim.) ja ma läksin seda rada mööda, minust pidi saama sportlane.

Alati on midagi saavutada. Tean, et ühel hetkel võivad kettagolfi eesmärgid ennast muidugi ammendada, kuid see ei tähenda, et mingis muus aspektis elu ise ennast ammendaks. Tunnen, et see hooaeg oli alles algus ja üks samm minu unistuste täitumiseni. Praegu on motivatsiooni, jõudu ja inspiratsiooni, et jätkata. Seda ei saa ette näha, millal otsi kokku tõmmata, aga usun, et taban hetke ära. Praegu seda ohtu ei ole. Seni, kuni see annab mulle rõõmu ja jõudu, ma kindlasti jätkan.

Hakkasin üsna hilja suusatama ja mul oli kindel eesmärk minna Otepääle Audentesese kooli, et pühenduda täielikult treeningutele. Sain noortekoondisesse ja juba esimesel aastal tekkisid mul terviseprobleemid. Aga olin nii innukas! Liiga innukas. See lõhkus minus väga palju. Väga šokeerival moel andis see mulle õppetunde, samal ajal üritasin kogu valu ja kurbust endasse matta. Teisi enda ümber oli väga raske vaadata, tundsin, et ma ei jõua ega jaksa, samal ajal nemad jõuavad ja võidavad. Olin läbi põlenud, kurnatud. Lõpetasin ikkagi Audentese ära, uskudes, et äkki saab ikkagi kõik korda. Arusaamine, et minust ei saa sportlast, oli väga raske. Pärast kooli lõppu läks asi paremaks.

Olin sättinud oma identiteedi ümber suusatamise. Tundsin, et kui ma ei suusata, siis pole ma keegi. Kõik mu tulevikuplaanid olid seotud vaid suusatamisega, see diagnoos lõi hetkega kõik aga puruks. Mul võttis aega, et august välja tulla. Olin peata. Nüüd tagasi vaadates mõistan, et see aeg oli mulle siiski vajalik. Discgolf’i mängides olen saanud aru, et mina ja discgolf oleme kaks eraldi asja. Kui mul läheb rajal halvasti või kui ma ei saa mängida, siis mu maailm ei varise kokku, sest tegelikult on kõik hästi. Mul on perekond, kes mind ikka armastab.

Kui palju on sinu lugu kettagolfimaailmas inimesi üllatanud? Mõni on ju sündinud, ketas käes, mõni – nagu sina – on teinud väga rasket tööd, et tippu jõuda.

Alustasin suhteliselt hilja. Väga palju on neid, kes mängivad lapsena. USA-s olen poolehoidu võitnud võib-olla just selle tõttu, et tulen kuskilt kaugelt Eestist. Osa inimesi ei teagi, kas ma mõtlesin selle koha välja või ongi see päriselt olemas. Tulin, nägin ja võitsin. See on nende jaoks maagiline.