Portugali peatreener selgitas Cristiano Ronaldo pingile jätmise tagamaid

37-aastane Ronaldo jäi kaheksandikfinaalis Šveitsi vastu algkoosseisust välja, kuid teise poolaja lõpus pääses Ronaldo ikkagi väljakule. Lõpuks teenis Portugal kindla 6 : 1 võidu, kolm väravat lõi algkoosseisus Ronaldot asendanud Goncalo Ramos.

„Ronaldo roll koondises vajab veel defineerimist. Mul on temaga väga lähedased suhted. Tean teda juba ajast, kui ta oli 19-aastane ja mängis Lissaboni Sportingus. Rahvuskoondises olen teda juhendanud juba alates 2014. aastast,“ sõnas Santos mängujärgsel pressikonverentsil.

„Mina ja Ronaldo ei ole kunagi ajanud isiklikke ja professionaalseid suhteid omavahel sassi. Ta on koondise jaoks alati väga oluline mängija,“ lisas Santos.

Santose sõnul ei ole enam põhjust rääkida alagrupiturniiri viimasest kohtumises Lõuna-Koreaga, kus pingile vahetatud Ronaldo väljendas oma rahuolematust verbaalselt. „See juhtum on lõppenud ja lahenduse leidnud. Ta on läbi aegade üks parimaid jalgpallureid ning meie eesmärgiks on siit edasi minna kollektiivina,“ sõnas Santos.

Peatreener tõdes, et tema valikus on väga erinevate omadustega tipuründajad ja ta kavatseb neid kasutada olukorrale vastavalt. „Andre Silva on väga hea mängija, kes suudab vajadusel üksi olukordi lahendada. Cristiano on kõige ohtlikum karistusalas. Goncalo Ramos on hoopis teistmoodi mängija. Ta on väga liikuv ja dünaamiline. Mängus Šveitsiga vajasime just teda,“ sõnas Santos.

Ramos sõnas kohtumise järel, et ei osanud unistada algkoosseisu pääsemisest ning avaldas Ronaldole kiitust. „Ma ei oleks osanud unistada play-off’is algkoosseisu pääsemisest. Cristiano Ronaldo räägib nii minu kui ka teiste tiimikaaslastega. Ta on meie koondise liider ja proovib alati aidata. Ma ei tea, kas pääsen ka järgmises matšis algkoosseisu. See on treeneri otsus. Mina pean lihtsalt kõvasti tööd tegema,“ sõnas Ramos.