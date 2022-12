„Aasta sportlane 2022“ rahvahääletus algab tänavu tavapärasest hiljem. Miks?

13.-18. detsembrini toimuvad Austraalias Melbourne'is lühirajaujumise maailmameistrivõistlustel. Colombias Bogotas on käimas hetkel tõstmise maailmameistrivõistlused. Just Mart Seimi aasta lõpu tähtsaimad etteasted on varasemalt olnud „Aasta sportlane“ hääletuse kajastuses üks suuremaid tüliõunu.

„Ajalugu on näidanud, et rahvahääletus on aktiivseim hääletuse esimestel päevadel ning viimasel päeval. Seetõttu ei näe me probleemi, et hääletus kestab vaid nädala (19.-25. detsember). Ehk arutataksegi jõululauas, kellele oma hääl anda.“