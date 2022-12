TIPPHETKED | Suure eduseisu peaaegu maha mänginud Keila KK sai Kalev/Audentese üle hooaja neljanda võidu kätte

Turniiritabelis on nii Tallinna Kalev/Audentesel kui ka Keila KK-l võrdselt kolm võitu ja seitse kaotust. Korvide vahe on Keilal ühe võrra parem ning nii leiavad nad end 12. kohalt, Kalev/Audentes on 13. positsioonil.

„Keila on sel hooajal väga head korvpalli mänginud. Neil on pidevalt tasavägised kohtumised. Näiteks eelmise nädala pingeline mäng Riia VEFiga. Kui soovime võita, peame 40 minutit olema keskendunud ja suutma vastata sama intensiivsusega, millega Keila meie vastu tuleb,“ sõnas kohtumise eel Kalev/Audentese peatreener Rauno Pehka.

„Tallinna Kalev/Audentes on meeskond, kellel on palju kogemust, kuid samas on neil ka noori, kes võitlevad palju. Kuna neil on palju endiseid koondislasi, siis kvaliteeti neil jagub. Peame suutma oma mänguplaanist kinni hoida ja nende nõrkusi ära kasutama. Loodame, et tuleb põnev korvpalliõhtu, mis lõpeks Keila võiduga,“ lisas Keila poolelt Sten Saaremäel.