Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa hinnangul on Pärnu saanud vahepeal hea lisakäigu. „Kuigi mängisime Pärnuga alles hiljuti, siis on nad tänaseks kõvasti muutunud võistkond. Viimane mäng Ventspilsiga näitas, et uue tagamängija lisandumine on andnud neile hea lisakäigu. Vaadates liigatabelit, siis on iga punkt oluline võitluses parema play-off’i koha eest. Täna on peatreeneril võimalik kasutada kõiki mängijaid ja loodame võiduseeria võimalikult pikaks venitada,“ sõnas Tartu abitreener Narits.