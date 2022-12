OTSE DELFI TV-s | Tabeli lõppu kuuluv TalTech/Optibet võõrustab Läti Ülikooli

Turniiritabelis on TalTech/Optibet kahe võidu ja kaheksa kaotusega eelviimasel ehk 15. kohal. Latvijas Universitate on samal ajal kogunud viis võitu ning saanud seitse kaotust. See annab neile pingerivis kümnenda positsiooni.





„Läti Ülikool on noor ja vihane sats, kes ei anna mängu jooksul kordagi alla ja nad võitlevad alati lõpuni. Ei ole vahet, mis seis tablool on. Nad on ebameeldiv vastane. Kaitses ollakse üle väljaku kõvasti peal, liinid aetakse kõrgemale ja võideldakse iga palli eest,“ sõnas kohtumise eel TalTechi abitreener Kris Killing.

„Praegu on meil küll kolmemänguline kaotuste seeria, kuid arvestades kellega oleme mänginud (Prometey, VEF, Lublin), siis mängupilt on hooaja algusega palju paremaks läinud. Järgmised neli kohtumist näitavad ära meeskonna tõelise sisu. Kõik mehed on kohtumiseks rivis ja valmis andma endast 100 %, et võit koju jätta. Tänase mängu võti on distsipliin!“ lisas Killing.

TalTech/Optibet – Latvijas Universitate kohtumine algab kell 18.30. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.