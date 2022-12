Marek Lemsalu MM-i kommentaar: keskpärasest Portugalist on ühe mängu järel saanud tiitlinõudleja

Portugal – Šveits 6:1

Ootasin ühte suhteliselt võrdset mängu. See, mis väljakul juhtus, oli natuke erakordne – ühel oli täiesti must päev ja teisel samal ajal turniiri kõige vingem päev. Aga jalgpallis ongi selline kord, et kui üks meeskond on väga motiveeritud, treener on valinud niivõrd õige taktika ja pannud väljakule õiged mehed, on ühtäkki ühe mängu järel keskpärasest Portugalist saanud ehk isegi tiitlinõudleja. Komplektsus, tahe… Kõik sujus.

Portugali poolt äärmiselt soliidne mäng. Natuke ka uskumatu, sest ma ei mäletagi, et oleksin nii head Portugali näinud. Ka siis, kui nad Euroopa meistriks tulid, oli mängupilt tegelikult üsna kehv. Kuid täna oli Santos kokku pannud parima koosluse, kus kõik oli korras nii kaitses kui ründes. Ronaldo asemel võttis kõik enda kanda Gonçalo Ramos, kes tegi fantastilise mängu. Noor, vaid 21-aastane, pikk ja jõuline. Millised pallipuuted ja see esimene värav oli täielik müstika! Kui siia juurde tuua veel Ronaldo, Rafael Leão, kes on samuti väga-väga hea mängija, ja Fernandes, kes ei ole küll väravakütt, aga võimas ehitaja, lõhnab see kõik Portugali jaoks niivõrd hästi.

Tõesti on tore, kui keegi võtab turniiri käigus suure rolli enda kanda nagu Gonçalo Ramos seda täna tegi. Ilma igasuguse Ronaldo pisendamiseta oli see Santose poolt väga õige valik ja ma usun, et Ronaldo saab sellest ka ise aru. Tuleb õnnelik olla, et kõik nii läks ning muidugi on ta jätkuvalt meeskonna kapten ja selle tähtis osa. Ma usun, et see on ilus viis anda noortele tuult tiibadesse ja neile toeks olla ning teha siis veel ise mingil tähtsal hetkel turniiri käigus oma maagiat, mis ei ole kunagi võimatu.