Aivar Pohlaku MMi kommentaar | Kõrberändurid jõudsid veerandfinaali

Hollandis sündinud ja jalgpalluriks kasvanud Ziyechist liikus mõte edasi Donny van de Beeki ja sealt omakorda Amsterdami Ajaxi peale – mulle tundub, et klubi viis arendada mängijaid ja mängu läbi personaalse tegelemise ning erilise meeskondlikkuse tekitamise on loonud probleemi, kus klubist edasi liikudes on osadel mängijatel uues keskkonnas keeruline kohaneda ja kohati tundub, nagu oleks nende tase siis madalam, kui Ajaxit esindades.

Inimtüüpide teemal liikus mõte edasi brasiillasteni, kellest mitu tunduvad lõbusate, ülemeelikute ja kohati isegi kergemeelsete tüüpidena ning kes ei tohiks mingi loogika järele tõsiste sportlike tulemusteni küündida. Selleni jõudes järeldasin, et Brasiilia jalgpallikultuur on lihtsalt sedavõrd sügav, et tõsine suhtumine mängu on igaühe jaoks lihtsalt elementaarne. Ükskõik, kes ta siis inimesena ei ole.