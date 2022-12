Poliitikud ja neid toetanud jalgpallurid kiskusid Brasiilia pooleks. Kas MM parandab haavad?

2019. aasta 1. jaanuaril astus Brasiilia presidendina ametisse Jair Bolsonaro. Troopika Donald Trumpiks kutsutud mees eitab koroonapandeemiat, kiusab seksuaalvähemusi taga ja tema eestvedamisel on intensiivistunud raietegevus Amazonase vihmametsas. Brasiilia põhja- ja kirdeosas elavad põliselanikud ja mustanahalised inimesed on Bolsonaro sõnul laisad ja rumalad ning vihmametsades ressursirikastel aladel elavatelt inimestelt tuleks maa ära võtta. Kui see oleks Bolsonaro teha, siis võtaks ta enda sõnul põliselanikelt viimsegi ruutsentimeetri.