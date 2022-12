VIDEO | Kalev/Cramo värskeim täiendus on kohal ja tegi esimese treeningu

Kalev teatas täna sotsiaalmeedias: „Henri jõudis eile öösel, täna hommikul tegi kaasa esimese trenni (ja homme õhtul on juba platsil 😉). Vaata videost mehe esmamuljeid Tallinnast, taaskohtumist Heikoga [Rannula] ja kuula tema meenutust kõige meeldejäävamast mängust Pärnu Sadama aegadest, mis leidis aset just Kalevi Spordihallis.“

Homme kell 19.30 on Kalevil kodumäng, kus vastaseks on Valmiera Glass VIA. Pileteid saab osta Piletitaskust. Mängust teeb otseülekande Delfi TV.