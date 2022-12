Andrea Adamo: keegi ei saa tegelikult aru, miks WRC-s on hübriid

„See hübriid on tekitanud rohkem poleemikat kui plusse. Keegi ei saa tegelikult aru, miks meil on hübriid, pole olnud lugusid, et autod sõidaksid kuskil täiselektriga, meil on väga kallid autod ja ühtegi uut tootjat ei tule – vabandust, aga see on tõde,“ ütles Adamo kriitiliselt.