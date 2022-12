Peatreener Heiko Rannulal on hea meel, et paberid sai korda aetud ning Wade-Chatman saab kolmapäevases mängus osaleda. „Henri näol on tegemist mängijaga, kelle tugevused kuluvad meile praegu, kui Gilbert vigastatud on, väga ära. Tema isikuomadused klapivad sellega, mida me oma meeskonnas näha tahame ning usun, et ta on meile väärt täiendus,“ sõnas Rannula ning lisas: „Viimastel kodumängudel on meil olnud hea atmosfäär, loodan, et see kandub edasi ka koduliiga mängudele.“