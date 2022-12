Käärikul toimunud sulgpallivõistlusel haigestusid kümned inimesed, mõned pidid haiglasse pöörduma

„Sihtasutus Tehvandi Spordikeskuse Kääriku Spordikeskuses leidis 3-4. detsember aset Eesti Sulgpalliliidu Klubide Karikas, kus osales peaaegu 200 sportlast ja spordisõpra. Kahetsusväärselt sai keskus eileõhtuse seisuga teada, et osadel sportlastel on võistluse järgselt tekkinud kõhu ja soolestikuprobleemid, mis on väljendunud oksendamises ning kõhulahtisuses ning viimasest tulenevad veepuuduses,“ seisis Kääriku spordikeskuse avalduses. „Oleme ka teadlikud, et mõni sportlane või kaaslane sh. laps on pidanud pöörduma haiglasse abi saamiseks.“