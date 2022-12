Mustamäe suusahüppetorn läbis ekspertiisi ja ootab järgmisi samme

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul on Mustamäe suusahüppetorn on oluline maamärk, mis praegu küll ajahambast räsitud ja vajaks rekonstrueerimist. „Praeguseks on valminud hüppemäe geoalus, ehitise ekspertiis ning geoloogiline uuring nõlva ülemisele osale. Nende arvutuste kohaselt on võimalik olemasolevatele K50 hüppemäe postidele realiseerida Ragnar Jaaniste esitatud Nõmme linnaosa kaasava eelarve 2021. aasta võiduidee, milleks oli hüppetorni rekonstrueerimine ja vaateplatvormi lisamine,“ selgitas Kuri.

„Plaani realiseerimine on loomulikult pikem protsess, seetõttu tundubki kõige mõistlikum jagada see kaheks etapiks, millest esimene näeb ette suure hüppemäe rekonstrueerimist ning sellele vaateplatvormi ja lifti lisamist. Esimese etapi tööde prognoositav maksumus on ligi kaks miljonit eurot,“ rääkis Kuri. „Kavas on teha ka koostööd Eesti Kunstiakadeemiaga ja kaasata tudengeid, et saada laiemat sisendit, kuidas võiks üldse hüppetornide ala terviklikult olla lahendatud. See oleks hiljem heaks lähtematerjaliks arhitektuurikonkursi korraldamisel, et liikuda edasi teise etapiga,“ lisas linnaosavanem.