Ihaldusväärse MM-tiitli eest heitlevad veel seitse vuti tippriiki ja üks suurüllataja

Kolmes veerandfinaalis saavad kokku vutimaailma tippude tipud. Esimest korda 99 aastat tagasi murul kohtunud Inglismaa ja Prantsusmaa on suurturniiridel madistanud viiel korral. Mälestusväärseim on 1966. aasta MM-i alagrupi viimane kohtumine, kus võit tagas pääsme järgmisesse ringi. 2 : 0 võidumängus lõi inglaste mõlemad tabamused Roger Hunt, kaks nädalat hiljem võitis sats kodupubliku ees seni ainsa MM-tiitli. Ent kummalisel kombel pole kaks tippmeeskonda suurturniiri play-off’’is veel kohtunud – see viga parandatakse tänavu Kataris.