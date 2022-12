Pilleriin Pohlaku jalgpalli MMi kommentaar | Jaapanile tuleb 16 parema hulka ja lisaajale jõudmise eest kõvasti au anda

Kohtumine sarnanes paljude eelmiste praegu käimasoleva MMi mängudega selle poolest, et eeldatav soosik valdas tohutult palli, aga midagi suurt sellega korda saata ei suutnud. Mina arvan selle põhjuseks olevat ründemängijate vahelise meeskonnamängu puudumise. Allpool lükatakse palli rahulikult ringi, aga üles jõudes on seal 2-3 kaaslast, kes soovivad ainult ise väravat lüüa ja meeskonnakaaslastele söötu sageli ei jaga. Horvaatidel on muidugi söödumeister Modriči näol varnast võtta, aga ka tema ei saanud kõrgematel positsioonidel palli, sest pidi väga madalale vastu tulema, et mänguvahend üldse ründetsooni jõuaks.