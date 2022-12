Nädal piiri taga: sünnipäevakink Miilenile, Kaibaldilt, Kreegilt ja Kollolt resultatiivsed esitused

Prantsusmaa meeste kõrgliigas aitas Ardo Kreek Arago de Sete´i 3:2 (22/25 25/21 21/25 25/22 17/15) võiduni Montpellier´ vastu, tuues 17 punkti (+14), sh 6 blokki. Tabelis on Sete 14 punktiga kaheksandal positsioonil.

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai Kertu Laagi koduklubi RC Cannes 3:1 (27:25, 25:18, 15:25, 25:20) jagu Mulhouse´ist. Laak tõi 15 punkti (+4). Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeul jäid aga 1:3 (13/25 25/21 13/25 18/25) alla Nancy Vandoeuvre´ile. Kibbermann sekkus episoodiliselt. Tabelis on Cannes 22 punktiga kolmas ning Baroeul 10 punktiga 12. Prantsusmaa naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley29 viimases kohtumises 2:3 (17:25, 25:13, 25:16, 14:25, 10:15) kaotuse Saint-Dielt ja on A-grupis 19 punktiga kolmandad.