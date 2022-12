Kristo Tohveri MM-i kommentaar: Brasiilia pani igas mängu elemendis oma kvaliteedi maksma

Brasiilia – Lõuna-Korea 4:1

Brasiilia on sel turniiril nii võimsalt mänginud, et kuigi Lõuna-Korea on sümpaatne, töökas ja äge, siis tundus see kaheksandikfinaal mulle juba ette üks kõige ühepoolsemaid. Väga raske oli näha Lõuna-Koread sellest mängust midagi saavutamas ja minu silmis olid eelmises mängus Jaapani šansid edasi pääsemiseks oluliselt suuremad. Ootasin ilusat mängu, mida Brasiilia on sel turniiril korduvalt pakkunud – kui mäng Kameruniga välja jätta – ning ei pidanud ka sel korral pettuma.

Avapoolajal oli Brasiilia igas mängu elemendis selgelt parem ja lootsin väga, et asi Lõuna-Korea poolt vaadatuna liiga hulluks ei lähe. Kui Argentina puhul on räägitud, et nad on mängudes pannud sisse oma teise käigu, siis Brasiilia puhul ei pidanudki nad justkui oma parima käiguga mängima – kõik tuli välja niivõrd lihtsalt ning lootus on, et nad suudavad nii mängimist jätkata. Raske on tuua välja esimese poolaja kindlat murrangulist hetke, Brasiilia pani lihtsalt kõikjal oma kvaliteedi maksma.

Teisest poolajast rääkides väärib Lõuna-Korea suurt austusavaldust selle eest, et tuldi võitlema ja oma uhkust päästma. Sellega said nad kindlasti hakkama. Oma osa oli ka sellel, et Brasiilia tegi palju vahetusi ning jalg võeti gaasi pealt ära, aga neil ei olnud ka põhjust end ülejäänud mängus täiesti ribadeks joosta. Mängiti rahulikumalt, mis andis Lõuna-Koreale võimaluse mängu tagasi tulla. Seda tehti austustväärivalt, mängiti püstipäi ja kaunis oli, et see sai väga ilusa väravaga premeeritud. Tore oli vaadata kaadreid fännidest, kes rõõmustasid selle värava üle nii, nagu oleksid võitma asunud. Eks see oli ka parim, mida nad sellest mängust loota said – ehk lööme värava ja ei kaota väga suurelt? 1:4 kaotus ei ole ka kindlasti häbiväärne, kui vastas on üks selle turniiri raudseid favoriite.