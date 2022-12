Toyota tiimipealik esitas Ogier'le uueks hooajaks olulise palve

Toyota avalikustas eelmisel kuul oma 2023. aasta WRC meeskonna koosseisu, kinnitades, et Ogier jätkab ka järgmisel aastal osalise tööajaga sõitjana – kuigi täpne rallide arv, millel ta osaleb, pole veel teada, vahendab DirtFish.

Tänavu osales Ogier 13 rallist kuuel, sealhulgas hooaja kolmel viimasel rallil Uus-Meremaal, Hispaanias ja Jaapanis.

Ta saavutas maailmameistrivõistluste edetabelis oma ühe võidu ja veel kahe poodiumikohaga kuuenda koha, asetudes esikohale sõitjate seas, kes ei teinud kaasa tervet hooaega.

On sealjuures tähelepanuväärne, et 65% tema hooaja 97 punktist kogunes aasta viimase kolme ralliga. Tänavuse hooaja alguses, jaanuaris osales Ogier Monte Carlo rallil, võistles seejärel maikuus Portugali rallil ning naasis uuesti juuni lõpus Kenya rallile.

Uuel aastal ei taha Latvala aga nii pikki pause Ogier' kavas enam näha.

„Minu arusaamist mööda ei ole ta täpsustanud, mitu üritust tal kavas on, ent umbes pool hooaega on see, mida ta on öelnud,“ ütles Latvala DirtFishile, vastates küsimusele, kas Ogier võiks järgmisel aastal rohkematel rallidel kaasa lüüa.

„Ma arvan, et kui tema peale mõelda, on pool hooaega hea number. Aga oluline on see, et rallide vahed ei läheks liiga pikaks, sest alati, kui vahe on, siis on näha, et kiirust on natuke raskem saada,“ selgitas Latvala.

Ogier: täiskohaga ma ei osale, see on kindel

Oma tuleva aasta plaane kommenteeris ka Ogier ise. „Ma arvan, et ma juba kordan end, aga ma tõesti naudin oma praegust ajaplaneerimist.“