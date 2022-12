VÕRDLE | Messi vs Ronaldo – statistika pärast vutistaaride 1000. mängu

Viimase kahe aastakümne jooksul on maailma jalgpallis eredaimalt säranud kaks staari – Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. Tänase seisuga on mõlemad ületanud 1000 ametliku mängu tähise, mistõttu on paslik vaadata, mida räägib nende kohta statistika.