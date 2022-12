Portugal jätab Ronaldo kaptenipaelast ilma? Peatreener kritiseeris tähtmängija käitumist

Jalgpallikoondise peatreener Fernando Santos ütles tänasel pressikonverentsil, et Cristiano Ronaldo käitumine Lõuna-Korea mängu ajal ei avaldanud talle sügavat muljet. Viimase sõnul võeti see teema ka omavahel jutuks ning tõmmati sellele joon alla. Ometi keeldus Santos ütlemast, kas Ronaldost saab Portugali kapten homses mängus Šveitsi vastu.

Tänasel pressikonverentsil kommenteeris Santos kõnealust intsidenti: „Kas ma olen pilte näinud? Jah, mulle need ei meeldinud, üldse mitte. Aga sellest hetkest alates on sellele küsimusele joon alla tõmmatud. Neid asju lahendatakse suletud uste taga. Ja see asi on lahendatud. Teemal on punkt peal ja nüüd on kõik keskendunud homsele matšile,“ märkis Santos.