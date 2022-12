VIDEO JA FOTOD | UFN Rakvere võitja Markus Mittal: võidu tõi koju suur võidutahe

Markus Mittal, kes alistas Tom-Tristan Piirsalu kohtunike häältega 3:0, ütles võitlusspordiportaalile GoodFight, et võidu tõi koju just suur võidutahe. Ta siiski möönis, et tehnikat oleks võinud rohkem olla. „Trennis tehnikat on, aga võistlusel tuleb närv sisse,“ selgitas ta.