„Tal vedas, et ma ei näinud seda!“ Prantsusmaa koondise kaitsja ärritas oma teoga peatreenerit

See on meie süü, aga see ei kordu.

„Ta on natuke ebausklik, kannab alati trennis neid kette, kuigi ma ei tea nende tähendust. Kuid jalgpallurid ei saa väljakule jalutada päikeseprillide, sõrmuste, kellade või kettidega. See ei ole lubatud, punkt,“ märkis Deschamps.

„Arvasin, et Koundé võttis enne matši ehted maha, tuleb välja, et mitte. Noh, see on meie süü, ent see ei kordu. Kohtunik hoiatas meid selle eest. Ja ma ütlesin Julesile: „Sul vedas, et mind sel ajal läheduses polnud, vastasel juhul...““ tunnistas peatreener.