Kultuuriminister Piret Hartman Ukraina kolleegile: agressorriigi sportlastel pole kohta suurvõistlustel

„Venemaa ja Valgevene sportlastel pole kohta meie atleetidega sama stardijoone taga. Rahvusvaheline tippsport on alati poliitiline ning me teeme enda poolt kõik, et agressorriikide kodanikud ei oleks suurvõistlustel oodatud külalised. Kinnitasin Ukraina kolleegile, et oleme valmis endiselt tegema rahvusvahelistel kohtumistel Ukrainat toetavaid avaldusi ning meie spordiorganisatsioonid on valmis tegema nende organisatsioonidega tihedat koostööd,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman.