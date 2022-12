JALGPALLI MM | Inglismaa noorele staarile ennustatakse helget tulevikku

Noormängijale ennustatakse väga helget tulevikku ning juba käivad spekulatsioonid võimalikust klubivahetusest tulevasel suvel. „Bellinghamil on potentsiaali saata korda tegusid, millega keegi veel hakkama pole saanud. Ta on juba praegu vaatamata noorele eale tõusnud maailmameistrivõistluste staariks ning on möödapääsmatu, et ta hakkab suuri tegusid tegema ka Euroopa tippliigades,“ sõnas Jamie Carragher Telegraphile antud usutluses.