KUULA | „Jalgpallistuudio“: kas Aafrika ja USA jalgpall on lõpuks ometi Euroopale järele jõudnud?

Sel korral istuvad stuudios Delfi lapsajakirjanikud Eigo Kaljurand ja Rasmus Vatter, kellele annab kogenud inimese vaadet alates 1970. aastast maailmameistrivõistlustele kaasa elanud Jaan Martinson. Kolmik käib läbi pea igal MM-il üles tulevad teemad ning proovitakse aru saada, kas sel korral on juttudel alust. Kas Aafrika ja USA jalgpall on lõpuks ometi Euroopale järele jõudnud? Kas tiitel jõuab taas koju ehk Inglismaale? Kas seekordne MM on aegade põnevaim? Kas alagrupisüsteemi peaks muutma?