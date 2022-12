Tallinn eraldab tuleval aastal spordivaldkonnale ligi 32 miljonit eurot

Valdkonna tegevuskuludeks on kavandatud 20,3 miljonit eurot, investeeringuteks plaanitakse 11,4 miljonit eurot. Seda on kokku kolm miljonit enam kui tänavu.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinnas vaieldamatult riigi spordielu keskpunkt ning kuna 2025. aastal kannab Tallinn Euroopa spordipealinna tiitlit, siis panustame järjepidevalt valdkonna arengusse. „Meil toimub hulgaliselt kõrgetasemelisi võistlusi, erinevates klubides treenib tuhandeid noorsportlasi ning kümned tuhanded tegelevad tervisepordiga. Sellele vaatamata soovime luua liikumisharrastuseks rohkem võimalusi, et motiveerida inimesi veelgi enam tervislikuma eluviisi poole ja et liikumisharjumus kujuneks meie kõigi igapäeva osaks. Ehkki juba praegu liigub regulaarselt keskmiselt pisut üle poole linlastest, siis on pikem eesmärk 2035. aastaks see arv tõsta 65 protsendini,“ selgitas Belobrovtsev.