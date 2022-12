Michael Reiljan võistleb sel nädalal Red Bull Car Park Drifti maailmafinaalis

Lõppvõistlusel võib osaleda nii isikliku kui renditud võistlusautoga. „Meie rendiauto on Nissan 350Z, millele on paigaldatud V-8 mootor,“ rääkis Reiljan. „Nissan 350Z sõiduki kompaktsete mõõtude pärast ja V-8 suure pöördemomendi tõttu madalatel pööretel.“

Red Bull Car Park Drift erineb n-ö tavalisest driftivõistlusest - sisuliselt on tegemist vigursõidurajaga, mis tuleb läbida külglibisemises, driftida näiteks „parkimiskohale“, tabada auto tagaosaga palli jms. „Eks elemendid on samad, mis olid maikuus Pärnus peetud Eesti eelvõistlusel, kuid raja ülesehitus võib erineda. Spetsiaalselt ei ole ma finaaliks treeninud, põhiline on saavutada hea autotunnetus.“