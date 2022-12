OTSEBLOGI | Turniiri suurfavoriit Brasiilia lustib Lõuna-Koreaga

Brasiilia alustas tänavust tšempionaati muljetavaldavalt, alistades avamängus Serbia (2:0) ja teises kohtumises Šveitsi (1:0). Alagrupi viimases kohtumises, kus anti põhitegijatele puhkust kaotati Kamerunile 0:1. Esimestes kohtumistes on Brasiilia mänginud endale mitteomaselt, oodates distsiplineeritult ja kannatlikult oma võimalusi ning lustlikku sambajalgpalli oleme näinud ainult nende eduseisus olles. Brasiilia eest tuleb täna väljakule vigastusest taastunud Neymar, kes on nende üks olulisemaid lülisid.

„Tema tagasitulekuga on terve koondis paremas seisus. Ma arvan et kõik nägid kui palju me eelmises kahes mängus temast puudust tundsime. Tema platsil olek teeb meid kõiki tugevamaks,“ sõnas Neymari kohta Serbia vastu kaks väravat löönud Richarlison. „Lõuna-Korea on tugev koondis, kes mängib väga agressiivset mängu ning me ei saa endale vigu lubada,“ lisas ta eelseisva mängu kohta.