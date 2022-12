BLOGI | Brasiilia alistas võimsa mänguga Lõuna-Korea ja pääses veerandfinaali

„Tema tagasitulekuga on terve koondis paremas seisus. Ma arvan et kõik nägid kui palju me eelmises kahes mängus temast puudust tundsime. Tema platsil olek teeb meid kõiki tugevamaks,“ sõnas Neymari kohta Serbia vastu kaks väravat löönud Richarlison. „Lõuna-Korea on tugev koondis, kes mängib väga agressiivset mängu ning me ei saa endale vigu lubada,“ lisas ta eelseisva mängu kohta.