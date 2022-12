Venemaa suusataja tögas MK-sarja: nimetage see ümber Norra väljakutseks

Kuna Venemaa suusatajad on Ukraina sõja tõttu võistlustelt eemaldatud ja teised riigid ei suuda Norrale vastupanu osutada, on MK-sarjas olukord eriti nukker meeste konkurentsis. Mehed on tänavu pidanud kuus võistlust ning 18-st poodiumikohast lausa 16 on läinud norralastele. Itaallane Federico Pellegrino on ainus mittenorralane, kes on kahe poodiumikohaga esikolmikusse jõudnud.