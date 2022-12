VIDEO | Skandaal Lillehammeri MK-l: kliimaaktivistid tormasid suusarajale ja põhjustasid kaose

Rühmitus nimega Stopp oljeletinga, mis on naftatootmise vastu, tormas võistluse esimestel kilomeetritel rajale. Protestijad blokeerisid võistlusraja bänneriga ja pritsisid lumele kollakasrohelist vedelikku.

Soome koondise treeneri Ville Oksaneni sõnul rikkus see vahejuhtum Haarala võistluse. „Kui juhtgruppi on jäänud 50 suusatajat, on üksinda väga raske vahet tagasi teha,“ ütles Oksanen Ilta-Sanomatele. Haarala ei saanudki juhtgruppi enam kätte ja piirdus alles 60. kohaga.