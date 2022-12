Põlva Serviti alustas eurosarja kolmandat ringi kaotusega. „Teise poolaja alguses jäime rongi alla“

„Esimesel poolajal tegime hea esituse, kuigi mängu alguses olid mõlemal poolel võtmerollides just väravavahid. Nemad tõid väga palju kindlaid olukordi võistkondade kasuks ära. Poolaja keskel suutsime jalad alla saada, oma tegevusega vahet suuremaks ei lasknud ja saime vahemaa miinus kahe värava peale. Mäng oli esimesel poolel hea, tempo oli hea, realiseerimisega olime vaid natukene hädas,“ kiitis Serviti peatreener Kalmer Musting esimese poolaja esitust. „Teise poolaja esimesed kuus minutit olid meie jaoks katastroof – jäime 1:9 rongi alla, mis määras kogu mängu. Läks halvasti, sest me ei suutnud nende tempot pidada, kuigi sai toonitatud, et teise poolaja algus on oluline.“