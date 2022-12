Janno Kivisilla MM-i kommentaar: inglaste kolm lõvi murdsid Teranga lõvid maha

19-aastase Jude Bellinghami mäng oli üldse fantastiline – ta on tõeliselt hea mängija! See, kui küps, tasakaalukas, füüsiliselt võimekas ja individuaalselt hea tehnikaga ta on... Inglased võivad olla väga-väga rahul, et neil on keskväljal selline mängija. Teda kasutati küll koos Jordan Hendersoniga pigem ründava poolkaitsja kohal, aga teatud olukordades oli näha, kuidas ta oma võimsuse ja kiirusega erinevaid tsoone ründas ja milliste käikudega meeskonnakaaslasi leidis – oma vanuse kohta on ta uskumatult küps mängija.