F1 meeskonna tiimipealik: Ferrari järgmise aasta mootor on pomm

Nädalavahetusel toimunud Lorenzo Bandini nimelisel auhinnagalal andis Steiner aga mõista, et ootab Ferrarilt järgmiseks aastaks väga võimsat mootorit. „Neljapäeval kohtusin Mattia Binottoga ja ta ütles mulle, et järgmise hooaja mootor on pomm,“ rääkis Steiner, et sai endiselt Ferrari tiimipealikult häid uudiseid.