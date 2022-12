Kaspar Rõivassepa MM-i kommentaar: ega Krakovi vorstil midagi häda pole, aga prantslaste stiilis kulinaarset naudingut see ei paku

Ilmselt pole ühtegi eestlast, kes poleks seda mõnusat rasvast-soolast ampsu proovinud. Kuid need, kel on õnnestunud maitsta ehedat prantslaste Bouilabaisse kalasuppi, mõistavad kvaliteedivahet, mida üritan antud juhul palliplastile üle kanda prantslaste ja poolakate tasemevahe võrdlemiseks.

Alagrupimängud on seljataga ja neist pole mõtet enam rääkida. Sõelmängude iseloom on hoopis teistsugune ja eksimiseks enam ruumi pole. Juhuslikud situatsioonid - kaardid, eksimused, juhtvärav ühelt või teiselt poolt - võivad oluliselt mängu käiku muuta ja tulemust ühele või teisele poole kallutada.

Enne mängu olid Poola väljavaated selgelt viletsamad. Heade kaartidega, kuid ainult ühe trumbiga on neetult keeruline vastu saada, kui vastase pihk on trumpkaarte täis. Prantsusmaal jätkub kvaliteeti nii platsile kui pingile ja pole ilma asjata öeldud, et tegemist on selle turniiril kõige paremini komplekteeritud meeskonnaga.