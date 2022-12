DELFI FOTOD | Volta noormängijad käisid „Lõvide vennaskonnast“ inspiratsiooni ammutamas

Volta klubi juht Raimo Nõu: „Küsisin poistelt ja tüdrukutelt filmi järel, kuidas meeldis ning sain positiivse tagasiside. Naljaga pooleks küsisin, kas teeme järgmise laagri Viljandis ja seda kolm nädalat, sain „jaa“ vastuse. Nii et loodetavasti andis see film ikkagi väga hea motivatsiooni. Tõsi, üks laps märkis, et filmi lõpus jäi mulje, justkui Lõvid peale Poomi kuhugi ei jõudnudki, kuigi välisklubidesse jõudsid neist päris mitmed. Seega filmi enda lõpp võinuks olla veidi innustavam.“