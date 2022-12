23-aastane Kylian Mbappé on Katari maailmameistrivõistlustel selgelt kõige silmapaistvam mängija. Kaheksandikfinaalis lõi ta Poola võrku kaks palli ja vedas Prantsusmaa 3 : 1 võidule. Mbappé on viie väravaga turniiri kõige resultatiivsem mängija, peale selle on tema kontol ka kaks resultatiivset söötu. Mänguliselt on Mbappé prantslaste selgeks veduriks. Rahvusvahelisele jalgpalliliidule FIFA valmistab Mbappé aga tuska ja esimesed trahvid on juba soolas.