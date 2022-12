KOMMENTAAR | Nõrk vutiriik Brasiilia vajab arenguks lumiseid talvesid?

Ronaldo puhul rõhutab Martinson, et lapsena mängis Madeira saarelt pärit portugallane kitsal asfalttänaval, mille ebatasastes ja keerulistes oludes said tema tribling ja tehnika aluse. Mõelda vaid, milline elajas oleks Ronaldost siis veel tulnud, kui ta poleks aasta ringi saanud palliga tegutseda, vaid oleks neli-viis kuud aastast selle asemel suusatanud või saepururajal hüpanud! Rääkimata veel Brasiilia või Hispaania jalgpalluritest, keda pole samuti lumiste talvedega õnnistatud…

Lausa koomilisel moel toob Martinson sellessamas lõigus välja, et jalgpallurid võiksid trenni teha kergejõustikuHALLIS. Millegipärast ei ole ma näinud, et keegi kuskil parasjagu renoveeritava Tallinna spordihalli otstarbekust või vajadust küsimärgi alla seaks. Kui jalgpalluritele annab talv „perfektse“ võimaluse füüsist arendada, siis mille poolest erinevad vutimehed ja -naised ometi kaugushüppajatest, kümnevõistlejatest ja kettaheitjatest? Kiirendused koolikoridoris (???) kõlavad sealjuures tunduvalt rohkem kergejõustiku- kui jalgpallispetsiifilise treeninguna.

Tule taevas appi! Suhteliselt süütu pealkirja ja juhtlõigu järel eksib Martinsoni mõttekäik kiirelt rappa ning võrdlema hakatakse totaalselt erinevaid asju. Mitte keegi ei vaidle vastu, et Eesti jalgpalluri jaoks ongi talv kehalise võimekuse arendamise koht – see aga ei tähenda ju, et talvel peaks tegelema a i n u l t sellega!

Martinsoni loo tuum peitus seisukohas, et jalgpallihallide vähesus ei ole peamine põhjus, miks Eestist pole tulnud palju heal tasemel jalgpallureid – tema hinnangul on asi tahtmises: „Nagu öeldud, tuleb leida võimalusi, mitte vabandusi. Talv annab noorele jalgpallurile perfektse võimaluse füüsist arendada – jõusaal, hüpped-kiirendused saepururajal või kergejõustikuhallis, koolikoridoris ja -treppidel, suusatamine... Loomingulisusest oleks abi. Kas Zlatan Ibrahimovićist sai staar treeningutel? Vaadake videotest, kuidas ta palli käsitlemist ja trikke harjutab. Tal pole vaja enamat kui 3 × 3 ruutmeetrit põrandapinda. Kas säärast ruumi Eestimaal ei leia?“

Mitte keegi ei vaidle vastu, et ka väga kehvades oludes on võimalik ennast spordis maailma tippu töötada – nagu paar Jalka numbrit tagasi samadel külgedel kirjutasin, ei piisa selleks aga vaid meeletust tahtejõust, vaid tarvis on ka kõvasti talenti ja näpuotsaga head õnne.

Teiste alade kadedus kumab läbi

„Tegelikult võib sisehallide probleemi üle kanda kogu Eesti spordi konteksti. Millised tingimused ja suusapargid olid Kelly Sildarul?“ küsib Martinson.

Leidis nüüd alles näite! Kelly Sildaru ja tema praeguseks kahetsusväärsel kombel purunenud perekond on teinud tohutuid pingutusi ja ohverdusi, et naine saaks juba teismeeast saati maailma tippu kuuluda. Osata jalgpallist rääkides tuua võrdlus naiste freestyle-suusatamisega… sellist konstruktsiooni oleks võinud oodata mõnelt spordivõõralt poliitikakolumnistilt, mitte peaaegu 30aastase staažiga spordiajakirjanikult. Kogu austuse juures Kelly Sildaru vastu – jalgpallis on konkurents ju meeletult palju suurem kui tema alal.

Martinsoni jutust kumab välja, nagu oleks ta viimasel ajal suhelnud teiste spordialade tegijatega, kellest mõned on jalgpalli suhtes olnud isegi avalikult põlglikud. Teate ju küll neid argumente: „miks ehitame nii palju jalgpallihalle, kui meie jalgpalluritest niikuinii asja ei saa?“ ja „milleks üldse jalgpalli Eestis arendada, niikuinii me mitte kuhugi ei jõua?“. Need inimesed ja väited sobiksid ideaalselt Nõukogude Eestisse, mitte 21. sajandisse! Just siis oli tulemuste ja medalite kultus spordielus kõige alus ja just seetõttu Eesti jalgpall mitmekümneks aastaks varjusurma vajutatigi.