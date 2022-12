Tänavusel MM-il tuleb tõstjatel kohaneda veidike teistsuguste oludega. Nimelt asub Bogota 2600 meetri kõrgusel merepinnast. Hõredas õhus tõstmine on sportlaste jaoks pigem harv kogemus. Ühtlasi alustatakse just selle jõuprooviga 2024. aasta Pariisi olümpiamängude pääsmete jahti. Mart Seim on MM-il üliraskekaalus areenile astumas B-grupis. Tulemust läheb ta enda sõnul püüdma kevadel Jerevanis toimuval EM-il.