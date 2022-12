OTSEBLOGI | Inglismaa lammutab MM-i kaheksandikfinaalis Senegali

Inglismaa kindlustas alagrupi esikoha, kui viimases voorus alistati Wales 3:0. Eelnevates mängutes alistati Iraan ja viigistati võitluslikus mängus Ameerika Ühendriikidega. „It´s coming home“ kõlab nagu alati iga suurturniiri eel ja ajal, inglaste suust. Sõelmänge alustatakse kohtumisega Senegali vastu, kes on Inglismaale esimene tõsine jõuproov sellel MM-il.

„Senegal on olnud keeruline vastane kõigile viimastel aastatel, kes võitleb igas olukorras. Neil on imelised mängijad ja mõned staarid, kes tulevad eraldi esile. Meil pole illusioone, et meil tuleb kerge õhtu,“ rääkis mängueelsel pressikonverentsil inglaste loots Gareth Southgate,