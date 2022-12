Uue tähiseni jõudnud Mark Lajal: paremat lõppu aastale ei oleks osanud oodata

Lajal oli varasemalt võitnud kaks M15 turniiri, kuid M25 taseme oma mitte. „Kindlasti on mul väga hea meel, et võitsin, aga see on üks etapp suures pildis. See oli väga hea lõpp aastale, paremat ei oleks osanud oodata,“ lisas tennisist, kes võidukal noodil tänavuse tenniseaasta ka lõpetas. Pikka pausi pole, sest juba jaanuaris ootavad ees uued võistlused.