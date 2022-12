Loubet lükkas ümber teda Toyotasse viivad kuulujutud

Üle-eelmisel aastal Hyundai 2C Competition meeskonnas põrunud Loubet sai lõppenud hooajal M-Spordis jalad alla. Korsikalt pärit piloot osales Rally1 autoga seitsmel MM-rallil, parimateks jäid Kreekast ja Sardiiniast saadud neljandad kohad.

Rallimeedia sahistas viimasel nädalal, et 25-aastane piloot huvitub kohast Toyotas - nimelt teatas meeskonna pealik Jari-Matti Latvala, et rallidel, kus Sebastien Ogier ei osale, rendivad nad ühe Yarise välja. Loubet ütles kodumaa meediale, et need jutud on õhust võetud.

„Hetkel tundub Toyotaga sõitmine minu jaoks võimatu. Olen 100 protsenti keskendunud M-Spordiga jätkamisele. Loodan, et saame varsti edastada ka ametlikke uudiseid,“ lausus Loubet väljaandele AutoHebdo.

Kui Hyundai ja Toyota meeskondade koosseisud on teada, siis M-Spordi ümber on veel küsimärke. Nimelt pole jätkuvalt teada, kas Sebastien Loeb ja/või Ott Tänak istuvad järgmisel aastal Fordi rooli.

Loubet on siiski optimistlik, et tallegi jätkub koht. „Seni on asjad kenasti edenenud. Aga loomulikult ma tean, et meeskond peab praegu lahendama erinevad küsimused. MM-sarjas on toimunud muudatusi ja see on ainult hea, sest muudatused suurendavad ala vastu huvi. Aga mind pole need asjad mõjutanud,“ jätkas ta.

Noorel prantslasel on siiski üks mure. Ta peab leidma uue kaardilugeja, sest Vincent Landais vuristab uuel hooajal noodid ette Sebastien Ogier'le. „Vincent tegi oma otsuse ja austan seda. See on osa spordist. Kui saame oma järgmise hooaja plaanid paika, siis kuulutan välja ka kaardilugeja,“ ütles Loubet.