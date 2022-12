Tüdruksõpru vahetanud Rootsi laskesuusatajad matsid sõjakirve maha

Aasta pärast juhtunut hakkas Nelin semmima teise Rootsi laskesuusataja Fanny Johanssoniga. Asi meenutas veidi Vaprate ja Ilusate stsenaariumit, sest Fanny on omakorda Ponsiluoma endine tüdruksõber. „Nüüd olen Fannyga suhtes, kõik toimib ja meil pole probleeme. See oli kummaline olukord. Muidugi polnud alguses kellegi kerge, aga nüüdseks on asjad läbi räägitud,“ jätkas 30-aastane Nelin.