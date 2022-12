TÄNA OTSEBLOGI | Tiitlikaitsja Prantsusmaa kohtub kaheksandikfinaalis Poolaga

Prantsusmaa alustas turniiri võitudega Austraalia ja Taani üle. Laineharjalt toodi nad alla alagrupi viimases voorus, kui Deschampsi hoolealused pidid alla vanduma Tuneesiale. Tasub ära mainida, et viimases kaotusmängus mängisid prantslased pea terve kohtumise oma teise ešeloni mängijatega. Poola vastu tullakse väljakule seisus, kus ollakse suurfavoriidid, kuid nagu meile tänavune tšempionaat on tõestanud, siis alahinnata ei tohi kedagi.

„Neil on väga kogenud koondis eesotsas Robert Lewandowskiga, kes on üks maailma parimaid ründajaid. Me ei tohi neid alahinnata,“ sõnas mängu eel Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps.