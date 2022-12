OTSEBLOGI | Tiitlikaitsja Prantsusmaa läks Poola vastu avapoolaja lõpus juhtima!

Al Thumama staadionil tuleb neile vastu Poola, kellel on seniselt MM-ilt kirjas viik Mehhikoga (0:0), võit Saudi Araabia üle (2:0) ning kaotus Argentinale (0:2).

„Neil on väga kogenud koondis eesotsas Robert Lewandowskiga, kes on üks maailma parimaid ründajaid. Me ei tohi neid alahinnata,“ sõnas mängu eel Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps.