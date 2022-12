Martin Reimi jalgpalli MM-i kommentaar: Argentina loodab liialt Messile

Lõppkokkuvõttes Argentina ja Austraalia mängus tugevam meeskond võitis, kuid mitte väga võimsalt ja veenvalt. Aga kui ikkagi mõelda sellele suurele turniirile ja pikale mängude reale, siis ega keegi ei suuda kõiki mänge ka väga hästi mängida. Peab lihtsalt võitude peal edasi minema ning eks need väga tasemelt võrdsed mängud tulevad järgmistes ringides ja siis on näha, kes midagi väärt on.

Hetkel Argentina ühes mõttes nagu pääses, samas oli ta natuke ka ikkagi tugevam võistkond, kuigi oma täit potentsiaali just välja ei mänginud. Austraalia oli tubli ja võitles oma oskuste piirimail, tehes sellest mängust väga põneva lahingu.

Aga seda mängu vaadates tuli siiski ka erinevaid mõtteid. Üldiselt me ju lähtekohta teadsime, et Argentina on oma mängijate oskuste ja meeskonna poolest Austraaliast tunduvalt tugevam, aga teadsime ka austraallaste sisu.

Esimesel poolajal tekkis ka küsimus, et kui Argentinal on üks tugev liider, siis kas mitte liiga palju ei mängita mängu tema peale ja oodatakse temalt ka lahendusi. Mängus oli argentiinlastel domineerimine küll olemas ja mäng kulges Austraalia poole peal, kuid lõpplahendusi nappis. Palju oodati oma liidrilt ehk Messilt ja mingil hetkel see tasus ennast ka lõpuks ära, kui värav tegelikult mitte millestki ka tuli.

Messi jällegi samas tõestas oma kõrget staatust ja liidrirolli Argentina koondises, aga kokkuvõttes on see veidi õhkõrn. Kui ükspäev sellist õnnestumist ei ole, siis ei ole nagu alternatiivi.

Mängu käik teisel poolajal seda ka näitas. Argentina sai austraallaste enda teenetest küll oma teise värava, aga ei ütleks, et nende liigsest enesekindlusest, kuid pigem tänapäevasest jalgpalli taustast, kus väravavahid peavad mängu jalaga võimalikult hästi toetama ja alustama.

Pärast Argentina 2:0 eduseisu oli mäng ikka väga lahtine ja Austraalial oli ka väga palju võimalusi.

Nende õnnelik värav tõi sellesse mängu jälle elu sisse ning jalgpallisõpradena me kõik ju ootame, et see mäng ei oleks väga ühepoolne ja oleks pingeline viimaste minutiteni. Täna Austraalia suutis selle tekitada, kuigi oli selles kohtumises autsaider.