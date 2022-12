Pärnu alistanud Tartu Bigbank tõusis Balti liigas tabeliliidriks

Tabelis on Bigbankil nüüd 28 punkti nagu ka Selver/TalTechil, ent neil on mäng vähem peetud. Kolmas on 23 punktiga RTU, neljas 18 punktiga Jekabpils, viies 12 punktiga Võru, kuues 11 punktiga Daugavpils ja seitsmes 6 punktiga Pärnu.