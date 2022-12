Norra telekanal näitas otseülekandes naissuusataja lahtiriietumist

22-aastane Poola suusataja oli olukorrast kuuldes suures segaduses. „Kõige parem oleks, kui midagi ette võetaks. See tundub väga ebamugav olukord. See on kindlasti selle organisatsiooni jaoks veelgi piinlikum kui minu jaoks,“ ütles Marcisz Norra Dagbladetile.

TV2 pressiesindaja Jan-Petter Dahl oli juhtunu pärast kurb ja avaldas kahetsust. „Soovime, et seda poleks kunagi otseülekandes näidatud. See kõik juhtus nii kiiresti ja me märkasime seda alles siis, kui oli liiga hilja,“ sõnas ta: „Oleme oma kaamerad paigutanud vastavalt võistluse korraldajate ja rahvusvahelise suusaliidu juhistele. Loodan, et nad õpivad sellest, et see ei korduks tulevikus.“