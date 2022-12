Eesti kurlingupaaril on Kanada MK-etapil kirjas kaks võitu ja kaotus olümpiahõbedale

Teises matšis pidi Eesti kurlingupaar paraku tunnistama väga tugeva Šveitsi paari Perret/Rios paremust 7:1. Tegemist on olümpiamängude hõbemedalistidega.



Alagrupi kolmandaks vastaseks oli Kanada kurlingupaar Lyburn/Lyburn, kohtumine lõppes Eesti esinduse kasuks tulemusega 9:5. Matšile tegi otsustava lõpu seitsmes voor, kus eestlased võitsid neli punkti.



Täna on Eesti kurlingupaaril alagrupiturniiri viimane mäng, kus Kaldvee ja Lill kohtuvad tugeva Kanada kurlingupaariga Kitz/Stewart, kellel on hetkel kirjas kolm võitu.